Ricardo Salgado não vai ao "Marquês". Juíza prevê julgamento longo

Mas os advogados pediram que se fizesse uma perícia médica “para avaliar a capacidade do arguido para participar no julgamento”. Solicitaram a extinção, ou suspensão, do processo tendo em conta que Salgado enão se consegue defender de forma ”plena”.

Ao que a Renascença apurou, os advogados de defesa de Ricardo Salgado alegaram que “a doença neurodegenerativa progressiva” está num estágio avançado, “limitando significativamente as suas capacidades cognitivas e motoras”. Argumentaram que o “estado clínico impede a sua participação ativa no julgamento, comprometendo a capacidade de fornecer informações e prestar declarações”.

Depois do caso BES, Ricardo Salgado, ex-banqueiro e presidente do Banco Espírito Santo, é de novo chamado à Justiça, desta vez para responder na Operação Marquês. O julgamento arranca esta quinta-feira , em Lisboa.

Alzheimer não extingue responsabilidade criminal, diz MP

O Ministério Público (MP) opôs-se ao requerido pelo ex-banqueiro, alegando que o procedimento criminal não se excluí por “anomalia psíquica superveniente”, lembrando que o processo penal prevê regimes sancionatórios específicos para essas pessoas.

Consideraram os procuradores que realizar uma perícia a Ricardo Salgado neste processo seria, para já, “prematuro”.

Tribunal reconhece fragilidade mental de Salgado

O tribunal de julgamento da Operação Marquês diz que “não ignora a gravidade do estado clínico do arguido e que a mesma tem impacto na sua capacidade de estar presente em julgamento”, “que é uma doença incurável” e configura uma diminuição lenta de progressiva da função mental.

Considerou, no entanto, que “a diminuição da capacidade para exercer o direito à defesa não se inclui no núcleo de causas de extinção da responsabilidade criminal que ocorre legalmente por prescrição, morte, amnistia, perdão genérico ou indulto”.

Acrescentando que a incapacidade de prestar declarações não abre portas ao fim do procedimento criminal, porque o arguido teve oportunidade de ser ouvido em 2017, quando não tinha ainda doença diagnosticada, “tendo exercido livremente, e sem qualquer limitação, o direito de defesa”.

Por fim, o Tribunal permitiu que o arguido fique ausente da sala de audiências desde que representado e defendido por um representante legal.

Uma vitória para a defesa que quis evitar o episódio de 15 de outubro de 2024, vivido à porta do Campus de Justiça, em Lisboa, aquando do arranque do caso BES, altura em que o banqueiro foi rodeado pela comunicação social, tendo depois de ser escoltado pela polícia para conseguir entrar no edifício.

Duração previsível do julgamento leva a indeferir perícia

O tribunal considerou, tal como o MP, ser prematura a realização de uma nova perícia médica nesta fase processual, “tendo em conta a duração previsível do julgamento e a necessária atualidade que a perícia deverá ter em relação ao momento em que será útil à boa decisão da causa”.