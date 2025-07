Sócrates chama cobarde a António Costa e critica "hostilidade" da juíza

O antigo primeiro-ministro José Sócrates deixou a primeira sessão do julgamento do caso Marquês com duras críticas à juíza e a António Costa.

O principal arguido do processo mediático disse aos jornalistas que chamou António Costa como testemunha para esclarecer como conheceu o antigo ministro da Economia Manuel Pinho.

“É altura do doutor António Costa dizer quem é que me apresentou Manuel Pinho. Foi ele que me apresentou. Não foi Ricardo Salgado, não foi nenhuma dessas personalidades. Não tinha nenhum conhecimento com Ricardo Salgado. A minha relação com Manuel Pinho começou quando o doutor António Costa me apresentou”, declarou José Sócrates.

"Eu não o convoco como testemunha abonatória, convoco como testemunha. Convoco António Costa para que esta verdade seja clara. Foi ele que me apresentou Manuel Pinho, não foi Ricardo Salgado. O que eu lamento é que António Costa estivesse calado todos estes anos sobre esta verdade. Podia a ter dito imediatamente. É apenas cobardia, nada mais", argumentou.