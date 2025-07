​Sócrates mantém ataques à juíza. “Vai mostrando completa parcialidade”

O antigo primeiro-ministro José Sócrates saiu da primeira manhã de julgamento do processo Marquês renovando críticas à juíza que preside ao coletivo.

As primeiras horas da sessão foram marcadas pela apresentação de requerimentos da defesa, numa tentativa de evitar o início do julgamento, e houve troca de palavras entre a juíza e a defesa de Sócrates.

“A juíza não concorda com nada do que a defesa faz e com isso eu julgo que a juíza vai mostrando a sua completa parcialidade”, disse aos jornalistas José Sócrates, ladeado por vários polícias, à saída do tribunal, depois dos trabalhos terem sido interrompidos para almoço.

Questionado pelos jornalistas sobre a pertinência de ocupar a manhã com a apresentação de requerimentos, Sócrates respondeu com outra pergunta.

“Deixe-me ver se percebo. O que você acha é que as defesas não se devem defender? A sua ideia de estado de direito é magnífica, mas eu não partilho dela”, disse Sócrates.

José Sócrates quis ainda esclarecer outro momento da manhã da sessão de julgamento, quando a juíza não lhe deu a palavra. O antigo primeiro-ministro diz que apenas queria esclarecer que desconhecia ter de informar alguém que se ia ausentar da sala, depois de ter sido chamado à atenção por uma funcionária do tribunal por ter ido à casa de banho sem indicação prévia.

Nestas declarações aos jornalistas, Sócrates voltou a argumentar que “não é razoável admitir que, num estado de direito democrático, tenha, ao longo de dez anos, três acusações”.

Sócrates insiste que o “julgamento nunca deveria existir" e que está "a batalhar para que não exista”.

A sessão deve ser retomada às 14h00.