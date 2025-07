Sócrates quer julgamento transmitido na íntegra “sem edições”

A defesa do antigo primeiro-ministro José Sócrates arranca as exposições introdutórias e quer as audiências do julgamento da Operação Marquês transmitidas na íntegra na televisão “sem edições”.

O advogado Pedro Delille afirmou que o seu cliente José Sócrates quer provar que “está inocente e não cometeu crime algum” e, com críticas diretas à comunicação social, defendeu que os presentes “não são os representantes do povo”, pedindo assim a transmissão integral das sessões de julgamento. A defesa entende que só assim poderá transmitir a informação sem filtros.

O pedido surge depois de dar a conhecer um pedido efetuado por parte da CMTV para ter acesso às imagens do julgamento. Um pedido que terá terá sido rejeitado, mas Pedro Delille afirma que Sócrates é favorável à transmissão das sessões de julgamento, de forma “integral” e “sem edições”, pelo menos “a partir da produção de prova”, para que todos possam assistir, salientando que foi a comunicação social que levou o caso para a “praça pública” depois de ter sido transmitida em direto a detenção do antigo primeiro-ministro.

“Aqui já não se fará justiça”, diz advogado de Salgado



Francisco Proença de Carvalho, advogado do ausente Ricardo Salgado, começou por defender que havendo arguidos "de um processo destes há 11 anos, aqui já não se fará justiça certamente" e que, por se tratar de um processo mediático, os arguidos já "entram a perder" e, por isso, é "à justiça que cabe equilibrar a balança".

O advogado de Ricardo Salgado lamentou que a Justiça continue a não tirar consequências da doença do arguido, mas louvou o facto de o tribunal ter reconhecido que o cliente sofre de uma doença cognitiva.

"Esta defesa esta amarrada pela ausência do seu cliente, não so física mas também cognitiva, uma ausência que é imposta por esta doença”.

O advogado disse em audiência que Salgado não pode ser "julgado como se nada fosse, alvo de despachos tabelares" que o despojam de dignidade humana. "Onde está o direito de defesa do arguido, que nem sabe que o julgamento começa hoje?", questiona.

Proença de Carvalho garante que "se a pessoa não se chamasse Ricardo Silva Salgado" não estaria nesta audiência ao dia de hoje e reiterou que o arguido não tem capacidade cognitiva para qualquer ação relativa ao processo, criticando também o sistema judicial português: "Bastava uma perícia para comprovar" que Ricardo Salgado tem Alzheimer.

"Se formos capazes de resistir ao justiceirismo, o resultado só pode ser a absolvição do Dr. Ricardo Salgado", conclui.



A sessão foi retomada ao início da tarde, 37 minutos depois da hora prevista, com o advogado de Sofia Fava, Filipe Batista, a apresentar um requerimento para solicitar a nulidade do acórdão de recurso do Tribunal da Relação, indicando que “este é o único momento indicado para o fazer”.



Contudo, o requerimento da defesa de Sofia Fava não foi apresentado, já que a juíza considerou que não era o momento indicado e defendeu que a nulidade que a defesa que pretende indicar deve ser remetida para apreciação por escrito, uma vez que a matéria em questão foi já analisada anteriormente.

O advogado pediu assim que o seu “protesto”, na sequência da impossibilidade de apresentar o requerimento, ficasse registado em ata.