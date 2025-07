"Alimente uma vida". Comunidade Vida e Paz precisa de 50 mil euros para ajudar

50 mil euros é o que a Comunidade Vida e Paz, instituição do Patriarcado de Lisboa, pretende angariar com a campanha solidária "Alimente uma vida", sob o mote "Dê a volta a uma vida".

Este é já o terceiro ano em que a campanha é lançada e o objetivo é sensibilizar os cidadãos para a importância do trabalho realizado pela comunidade diariamente nas ruas de Lisboa. Com o aumento das pessoas em situação de sem-abrigo e com os recursos escassos da instituição, a campanha foi novamente lançada.

Renata Alves, diretora-Geral da Comunidade vida e paz, diz à Renascença que o que se pretende é angariar fundos para que possam continuar a sua missão diariamente, feita através da ação que fazem junto das pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente com os voluntários.

"Os nossos voluntários fazem quatro voltas por noite. Têm quatro itinerários distintos, tocam mais de cem pontos na cidade e, neste momento, estão a ir ao encontro de cerca de 500 pessoas em situação de sem-abrigo", esclarece a diretora-geral.

De acordo com o comunicado divulgado, a instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do Patriarcado de Lisboa, assinala que o trabalho feito nas "voltas" junto das pessoas em situação de "sem-abrigo" tem um "propósito maior" do que a ajuda alimentar. Isto porque as equipas de rua levam "escuta ativa, apoio emocional e esperança; e cada voltar pode ser o recomeço para alguém".

O objetivo é angariar 50 mil euros para a instituição, que não recebe "qualquer apoio financeiro de nenhuma entidade pública". Segundo Renata Alves, este "número redondo", garantiria "quase dois meses" de atuação na cidade.

"Nós temos um custo com esta ação na ordem dos 1.109 euros por dia", explica a diretora. Estas despesas não englobam apenas as ceias distribuídas - cada pessoa tem direito a duas sandes, um sumo, um leite ou um iogurte, e um snack -, como também os custos relacionados com as viaturas, como o combustível ou a manutenção.

Fundada em 1989, a instituição dedica-se a apoiar pessoas em situação de sem-abrigo e vulnerabilidade social. Para além das equipas de rua, há ainda outras respostas como o Centro de Intervenção de Primeira Linha, Comunidades Terapêuticas e de Inserção e Unidade de Apoio à Reinserção.

As doações podem ser feitas através de transferência bancária para o NIB da Comunidade Vida e Paz, ou através do MBWay.