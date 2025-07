“Escola Segura” em junho. PSP fez 482 ações junto de jovens

A PSP realizou entre os dias 2 e 27 de junho 486 ações de sensibilização junto de jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário no âmbito da operação “Escola Segura - Final do Ano Letivo 2024/2025.

Em comunicado, a PSP refere que as ações foram realizadas em 276 estabelecimentos de ensino, que envolveram 2.154 polícias e 13.352 participantes em toda a comunidade escolar, tendo sido feitos 502 contactos individuais de prevenção criminal.

Já no âmbito das temáticas dirigidas aos mais pequenos, foram realizadas 517 ações de sensibilização inseridas no projeto “Eu faço como diz o Falco”, em 301 estabelecimentos de ensino, envolvendo 453 polícias e 15.253 participantes de toda a comunidade escolar, tendo ainda sido efetuados 518 contactos individuais de prevenção criminal.

Ao longo do ano letivo, a PSP diz ter executado diversas ações de sensibilização, abordando alguns dos problemas que atingem os mais jovens, como o "bullying" e o "cyberbullying", os comportamentos aditivos e a utilização das novas tecnologias.

Abordou igualmente temas como a segurança rodoviária, os direitos das crianças e o respeito pelas diferenças, prevenindo a prática de diversas formas de discriminação, promovendo o respeito pelos direitos humanos, sensibilizando para medidas de autoproteção e para o aumento da segurança infantil.

A operação visou a realização de ações de sensibilização e de contactos individuais de prevenção criminal junto dos jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário sobre comportamentos violentos, posse/uso de armas (em especial de armas brancas) e consumo de drogas.

A PSP realizou também ações junto dos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, sob o lema “FALCO – Férias + Seguras”, apresentando o Programa Estou Aqui! Crianças e os contos “A Pulseira das Conchas”, “A Ana no Labirinto das Compras” e “Um Presente Doce” do projeto “Eu faço como diz o Falco”, relembrando os cuidados que as crianças devem ter nas férias (quando se perdem e quando são abordadas por desconhecidos).

Na nota, a PSP refere que reforçou durante o último ano letivo “a sua presença nas imediações dos estabelecimentos de ensino e nos percursos casa-escola e escola-casa, garantindo a segurança de todos, por forma a que as atividades letivas decorressem com toda a tranquilidade”.