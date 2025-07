Jovem detido na A3 por conduzir em contramão e com taxa de álcool de 1,59

Um homem de 25 anos foi detido quando circulava em contramão na Autoestrada 3 (A3), no concelho de Famalicão, com uma taxa de álcool no sangue de 1,59 (g/l), revelou a GNR de Viana do Castelo esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR explica que, na quinta-feira, recebeu "um alerta sobre um veículo a circular em contramão na A3, no sentido Valença-Porto".

No concelho de Famalicão, no distrito de Braga, a GNR conseguiu "localizar e intercetar o veículo, que circulava em contramão desde Valença [distrito de Viana do Castelo]", ou seja, ao longo de cerca de 80 quilómetros.

"No seguimento das diligências policiais, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo registado uma taxa considerada crime", acrescenta.

Contactada pela Lusa, a GNR especificou que o condutor circulava com 1,59 gramas por litro de sangue.

O homem foi detido "pelo crime de condução sob o efeito do álcool e condução perigosa", detalhou a GNR no comunicado.