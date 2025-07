Ministério nega que tenha sido recusada assistência à grávida que perdeu o bebé em Setúbal

O Ministério da Saúde negou esta sexta-feira que tenha sido recusada assistência à grávida que perdeu o bebé, assegurando que a utente foi acompanhada por um médico do INEM durante o trajeto entre o Barreiro e Hospital de Cascais.

"Em todos os momentos foi garantido o acesso aos cuidados de saúde, concluindo-se que a resposta prestada à utente quer pela Linha grávida do SNS, quer pelo INEM foi congruente com os protocolos de referenciação e de acesso em vigor", assegura o ministério em comunicado.

A reação do Ministério da Saúde (MS) surge após a RTP ter noticiado o caso de uma grávida de 31 semanas que terá ligado para a linha de Saúde 24, sem sucesso, e acabou por ligar para o 112, sendo acionados os bombeiros do Barreiro.

Segundo a notícia, a grávida acabou por ser transportada para Cascais porque as urgências do Hospital S. Bernardo, em Setúbal, que deveriam estar abertas, encerraram por sobrelotação, uma situação negada pelo ministério.

Depois de recolhida informação junto da Direção Executiva do SNS, INEM e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) (Linha SNS 24), o MS refere que o primeiro contacto entre a grávida e o SNS ocorreu à 01h30 com uma chamada para o INEM.