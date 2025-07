Morreu o general Garcia dos Santos, um dos militares do 25 de Abril

Morreu o general Garcia dos Santos, antigo Chefe do Estado-Maior do Exército.

Garcia dos Santos tinha 89 anos e morreu em casa, de acordo com informação confirmada à Renascença pelo Exército.

Nesta altura, não há ainda informações sobre as cerimónias fúnebres.

O general Garcia dos Santos foi, também, um dos militares do 25 de Abril, tendo tido com um papel preponderante na Revolução.

Entretanto, e em comunicado, o Exército Português já lamentou o falecimento do antigo Chefe do Estado-Maior. "O Exército está de luto por ter deixado de contar com um dos seus mais notáveis soldados. A sua vida e o seu legado justificam um profundo reconhecimento e perene respeito pela sua memória, constituindo fator de motivação e orgulho para todos os que servem nesta secular instituição", é dito.

Já a Presidência da República manifestou "enorme tristeza" e recordou "uma das figuras fundamentais do 25 de Abril", que serviu "dedicadamente a instituição militar".

"Portugal perdeu uma referência do momento inicial e do avanço para a consolidação do 25 de Abril e da então Democracia nascente", diz o Presidente da República, através do site da Presidência.

O velório acontece este domingo, entre as 16h e as 23h00, na capela da Academia Militar, em Lisboa. O cortejo fúnebre está marcado para segunda-feira, altura em que o corpo segue para o Cemitério do Alto de São João.

[Notícia atualizada às 12h42 de 4 de julho de 2025 para acrescentar detalhes sobre o velório]