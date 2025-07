​Pais contra proibição de telemóveis? “O que nos tem chegado é apoio e agradecimento”

O ministro da Educação contesta a ideia de que os pais não estão de acordo com a proibição de telemóveis nas escolas.

Questionado sobre as declarações do presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas que garante à Renascença que muitos milhares de pais não estão de acordo com a proibição, o ministro assegura que não é essa a reação que tem obtido.

“O que nos tem chegado é muito de apoio de agradecimento, até por ter dado uma orientação que nunca tinha sido dada. Perante a informação que existe sobre os efeitos nefastos que os telemóveis com acesso à Internet provocam no desenvolvimento das crianças, é uma obrigação do Estado sinalizar isso aos pais”, argumenta o governante.

O ministro Fernando Alexandre remete para a próxima semana o esclarecimento sobre como vai ser introduzida a medida, mas já se sabe que os alunos até ao 6º vão passar a ter limitações no uso de telemóvel nas escolas.