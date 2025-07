Portugal regista maior subida dos preços das casas na UE no primeiro trimestre

Os preços homólogos das habitações aumentaram, no primeiro trimestre, 5,4% na área do euro e 5,7% na União Europeia (UE), com Portugal a apresentar o maior aumento (16,3%) entre os Estados-membros, divulga o Eurostat esta sexta-feira.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, os preços das habitações aumentaram 1,3% na área do euro e 1,4% na UE, entre janeiro e março, tendo Portugal registado a segunda maior subida (4,8%).

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, um apresentou uma diminuição anual dos preços das habitações no primeiro trimestre de 2025 e 25 apresentaram um aumento anual.

O recuo foi registado na Finlândia (-1,9%), enquanto os maiores aumentos foram observados em Portugal (16,3%), Bulgária (15,1%) e Croácia (13,1%).

Em comparação com quarto trimestre de 2024, os preços diminuíram em quatro Estados-membros e aumentaram em 22 Estados-Membros.

As maiores descidas foram observadas na Eslovénia (-2,0%), Luxemburgo (-1,2%) e Finlândia (-1,0%), enquanto os maiores aumentos ocorreram na Hungria (5,2%), Portugal (4,8%) e Croácia (4,5%).