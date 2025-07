Vento forte no Aeroporto da Madeira cancela 12 voos

Pelo menos 12 voos foram cancelados esta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, e um divergiu devido ao vento forte na zona leste da ilha, situação que está condicionar a operação já desde segunda-feira.

A página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal sinaliza o número de viagens afetadas e apela aos passageiros para confirmarem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz, considerando que as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação.

Não está em vigor qualquer aviso para vento forte na ilha, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para o risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta no arquipélago.

No início da semana, cerca de 40 voos foram cancelados devido ao vento forte que assolou a zona do Aeroporto Internacional da Madeira, afetando centenas de passageiros.

Face à situação, o presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, disse, na quarta-feira, ser impossível existir um plano "capaz de responder ao cancelamento de 40 voos", sublinhando que a gestão e operação do aeroporto da Madeira são da responsabilidade da ANA -- Aeroportos de Portugal e que o executivo regional tem feito "pressão" para melhorar as condições operacionais na infraestrutura.