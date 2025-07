Colégios não acreditam que Governo consiga abrir mais 12 mil vagas no pré-escolar

O responsável justifica a falta de interesse dos colégios com o valor que o Estado paga por criança, no âmbito dos contratos de associação.

Para o diretor-executivo da AEEP foi importante o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) alargar o concurso aos colégios que estão a funcionar em freguesias limítrofes, às identificadas com falta de oferta para crianças a partir dos 3 anos.

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), considera positiva a abertura de mais vagas para o pré-escolar . O Governo reviu em alta o número e colocou a concurso 12.475 vagas, mais do dobro das cinco mil inicialmente definidas.

Rodrigo Queiroz e Melo diz que com os 208 euros mensais, por criança, “não é possível criar novas salas, isso é um impedimento grande”, esperando que “este problema seja ultrapassado pelo Governo” e que o valor possa, pelo menos, duplicar.

A expectativa do sector, é “que a partir de setembro ou outubro se possa negociar com o Governo e com um valor novo e desde que o Governo mantenha estabilidade nestas freguesias, se possa perspetivar que para um próximo concurso possa haver candidaturas substanciais”.