Dermatologia no Santa Maria. Auditorias confirmam irregularidades no hospital

As auditorias internas do Hospital de Santa Maria confirmam graves irregularidades no serviço de Dermatologia, avança a CNN Portugal, dias antes do caso chegar ao Parlamento.

Segundo o canal televisivo, o médico Miguel Alpalhão poderá mesmo ter de devolver metade do valor que recebeu de cirurgias que foram indevidamente classificadas como sendo de ambulatório, além de um processo disciplinar que pode culminar no seu despedimento.

Só num sábado, o médico em causa terá recebido mais de 51 mil euros num dia de trabalho no Santa Maria. O caso levou o Ministério Público a abrir inquérito e também levou à demissão do diretor da unidade de Dermatologia do hospital, Paulo Filipe, que tinha colocado o seu lugar à disposição.

Na investigação, foi apurado que, entre 2021 e 2024, Miguel Alpalhão terá faturado quase 700 mil euros aos sábados, incluindo 400 mil em apenas 10 dias.