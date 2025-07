"Em breve" segundo helicóptero de emergência médica estará disponível à noite

O ministro da Defesa disse este sábado que "em breve" passará a estar disponível um segundo helicóptero militar para transporte médico de emergência autorizado a operar durante a noite.

O Governo tinha anunciado que, a partir de 01 de julho, o transporte aeromédico de emergência seria assegurado 24 horas por dia pelos quatro helicópteros da Força Aérea Portuguesa (FAP), complementando o serviço dos dois meios disponibilizados de imediato pela empresa que ganhou o concurso público.

No entanto, segundo noticiou o Expresso na quinta-feira, existe apenas uma aeronave autorizada a operar durante a noite.

Durante as comemorações da FAP, que decorreram durante a manhã de sábado na Figueira da Foz, Nuno Melo destacou o compromisso daquele ramo das Forças Armadas na emergência médica, e fez um balanço dos meios disponíveis.

Segundo o ministro, a Força Aérea conta atualmente com um helicóptero em Beja autorizado a operar entre as 05:00 e as 21:30, um helicóptero e dois aviões no Montijo que operam 24 horas por dia e um helicóptero em Ovar para o período entre as 05:00 e as 21:30.

Ovar passará a contar, "em breve, com outro helicóptero que poderá operar 24 horas por dia", adiantou o governante, sem referir mais detalhes.

"O que a Força Aérea faz é feito com exigência e com competência, mas também com experiência. Há muitos anos que a Cruz de Cristo cruza os céus da Madeira e Açores", sublinhou, referindo-se ao transporte aeromédico de emergência assegurado nos arquipélagos.

Na sexta-feira, Nuno Melo já tinha comentado a notícia do semanário Expresso, que desvalorizou, sublinhando que a Força Aérea também usa aviões e está a "ajudar a salvar vidas".

"Haver quem possa querer diminuir o que realmente é tão virtuosos terá, certamente, alguma explicação. Não se encontra é no interesse nacional", lamentou este sábado.