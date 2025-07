Filho de 12 anos liga para a PSP e homem é detido por tentar asfixiar a mulher

Um homem de 49 anos foi detido em flagrante delito pela prática de violência doméstica ao tentar asfixiar a mulher, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Leiria.

Numa nota de imprensa, o Comando Distrital de Leiria da PSP descreveu o episódio que ocorreu no dia 1 de julho e que levou à "detenção em flagrante delito de um homem de 49 anos de idade pela prática do crime de violência doméstica".

Cerca das 00h15, a PSP foi "alertada por um menor de 12 anos, via 112, de que estariam a decorrer agressões entre os seus progenitores".

À chegada dos agentes, "o agressor já se encontrava no exterior da residência a aguardar" a chegada e, depois de uma "revista sumária, foi-lhe apreendida uma faca de cozinha, que se encontrava dissimulada no seu bolso das calças". Segundo contou à polícia, a vítima, de 42 anos, chegou à residência e encontrou o suspeito, agressivo, que "tentou asfixiá-la agarrando-lhe o pescoço".

No documento, a PSP contou que, "com os gritos", os filhos do casal acordaram sobressaltados e um deles, com 21 anos, colocou-se entre os progenitores.

"Aquando deste impedimento de agressão, o suspeito conseguiu apoderar-se de uma faca de cozinha, ameaçando o filho com a mesma", descreveu a PSP que fez a detenção pelas 04:18.

No dia 2 de julho, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.