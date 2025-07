Governo lança concurso para 12 mil vagas no pré-escolar nos privados

O Ministério da Educação lançou, esta sexta-feira, um concurso para responder à falta de vagas no ensino pré-escolar. Estão em causa 12.475 lugares, mais do dobro do que o previsto em abril.

A maioria das vagas — cerca de 72% — destinam-se a estabelecimentos de ensino localizados em 14 concelhos da região da Grande Lisboa, segundo avançou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) à Renascença.