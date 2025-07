Incêndios ativos no país mobilizam mais de 240 operacionais e 10 meios aéreos

Mais de 240 operacionais combatem, este sábado, 14 incêndios ativos por todo o país, com o apoio de 10 meios aéreos.

O fogo mais preocupante lavra em Rande, Penafiel, onde estão no terreno 57 bombeiros, 15 viaturas e dois meios aéreos. Outro foco mobiliza 52 operacionais em Alvite, Moimenta da Beira, com 12 veículos e três meios aéreos no combate às chamas em zona de mato.

Há ainda meios aéreos a atuar nos incêndios de Sátão, Mangualde, Braga e Loulé.