Nadar junto às grutas de Benagil é proibido. Multas podem chegar aos 216 mil euros

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) avisou este sábado os banhistas para a interdição de nadar junto às grutas de Benagil, no concelho de Lagoa, após duas pessoas terem sido resgatadas do mar em dificuldades.

As duas pessoas foram resgatadas por tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e elementos do Projeto "SeaWatch", ao final da manhã, junto às grutas de Benagil, numa "zona não vigiada, no concelho de Lagoa", onde a natação está interdita devido à passagem de muitas embarcações, contou a AMN num comunicado.

"A Autoridade Marítima Nacional reforça que a prática de natação fora das zonas balneares é interdita, entre a praia do Vale do Lapa e a Praia de Albandeira, devido à elevada afluência de embarcações ao local, devendo essa atividade ocorrer em praias balneares com dispositivo de assistência a banhistas constituído", disse.

Os dois jovens resgatados foram localizados durante uma ação de patrulhamento e vigilância por mar, em praias sem meios de socorro, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e os elementos do Projeto "SeaWatch", quando estavam a nadar ao largo das grutas, que só são acessíveis por mar.

Um dos jovens estava já "em dificuldades" na água, mas ambos "se encontravam bem, sem necessidade de assistência médica", tendo sido resgatados e transportados para a praia de Benagil, onde ficaram em segurança, precisou.

As visitas às grutas de Benagil foram reguladas e as normas de acesso entraram em vigor a 13 de agosto de 2024, entre elas a proibição de desembarque e de acesso a nado ao seu interior.

As medidas introduzidas visaram ordenar o tráfego das embarcações marítimo-turísticas, de particulares e utentes da praia, tanto no espelho de água como nas imediações da gruta e algar de Benagil.

Desde a entrada em vigor da regulação, passou a ser interdito o desembarque ou uso do areal no interior do algar de Benagil por particulares e empresas, o acesso às grutas a nado ou com meios auxiliares de flutuação, e o aluguer de caiaques sem guia na área das grutas.

Foram ainda criados números limite de embarcações e caiaques no interior da gruta, tempos máximos para a visitação e um rácio de um caiaque guia por cada seis caiaques com visitantes para os passeios por esse meio na área.

Estão também previstas contraordenações (multas), que nos casos mais graves podem ir até aos 216.000 euros, para os operadores das embarcações marítimo-turísticas incumpridores das regras previstas no edital.

Localizadas ao largo da praia de Benagil, as grutas são consideradas um património natural relevante e um dos principais pontos turísticos do Algarve que, no período de verão, tem suscitado o interesse de cada vez mais visitantes, sobretudo por via marítima.

As medidas definidas resultaram do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Grutas de Benagil, formado em agosto de 2023.

Em maio passado, o presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, disse à agência Lusa que a regulação do acesso às grutas de Benagil teve resultados positivos e mostrou que o diálogo com o setor e as medidas definidas aumentaram a segurança e compatibilizaram ambiente e atividades marítimo-turísticas.

"Deixámos de ter permanentemente aquelas ocorrências que vínhamos a ter de demasiadas embarcações, da mistura das embarcações com os veículos não motorizados, como os caiaques, com as pessoas a nadar, portanto, de facto foi possível ver que, com a implementação dessas medidas [de condicionamento], essas situações deixaram completamente de acontecer", destacou na ocasião do presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).