Portugal recebe selo azul na pesca da sardinha

A sardinha portuguesa foi reconhecida com o selo azul MSC, que distingue as pescarias com melhores práticas internacionais, anunciou o Ministério da Agricultura e do Mar, que sublinha a oportunidade de abertura a novos mercados com a certificação.

"Este reconhecimento é prova do compromisso dos pescadores portugueses com as boas práticas ambientais, a gestão responsável dos recursos marinhos e o respeito pelos ecossistemas", sublinha a tutela numa nota.

A certificação MSC (Marine Stewardship Council) distingue as pescarias com as melhores práticas internacionais em prol de uma pesca sustentável, assente em padrões como a sustentabilidade dos "stocks" de sardinha, a redução do impacto da pesca nos ecossistemas e o sistema de gestão eficaz, baseado em dados científicos.

Em abril, a então secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, já tinha antecipado que, entre junho e julho, Portugal deveria receber o selo azul na pesca da sardinha.

Confirmada agora, o Ministério sublinha que "o selo azul MSC valoriza o pescado e abre portas a novos mercados".

A certificação abrange a abrange a frota portuguesa de cerco, representada pela ANOPCERCO -- Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, e tem validade até 2030.