Quase um terço de pedidos de nacionalidade pendentes são de descendentes de judeus sefarditas

Quase um terço dos pedidos de nacionalidade pendentes são de descendentes de judeus sefarditas portugueses, enquanto um cada cinco dos processos em análise é de pessoas que vivem em Portugal há pelo menos cinco anos.

Segundo dados divulgados hoje no "site" do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), no início desta semana, em 30 de junho, encontravam-se em análise mais de meio milhão de processos (515.334), dos quais 31% correspondiam a pedidos de naturalização por descendentes de judeus sefarditas portugueses.

Já um em cada cinco processos em análise (20%) diziam respeito a pedidos de naturalização de pessoas que vivem em Portugal há pelo menos cinco anos (o tempo de residência legal), mas também havia 15% de pedidos de atribuição a filhos de portugueses nascidos no estrangeiro.

Ainda de acordo com o IRN, outros 14% são pedidos de aquisição pelo casamento ou união de facto com um português, 12% de atribuição a netos de portugueses nascidos no estrangeiro e 6% de "aquisição por filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquiriu a nacionalidade portuguesa".

Na nota divulgada é ainda referido que "entre 2020 e 2025, os serviços do IRN receberam mais de 1,543 milhões de pedidos de nacionalidade portuguesa".