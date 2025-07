Alunos imigrantes podem explicar aumento de chumbos nas escolas

As taxas de retenção subiram nos últimos anos, e mais do que duplicaram no final do 3.º ciclo. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que cita o último relatório “Estatísticas da Educação”, relativo ao ano letivo 2023/2024, publicado na última semana pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). A situação é especialmente grave no 9.º ano, onde a taxa triplicou desde 2020, aproximando-se agora dos 7%.

Ouvido pela Renascença, António Castel-Branco, presidente do Conselho das Escolas, aponta a imigração como um dos fatores que pode estar a contribuir para este cenário.

“Um dos fatores pode ser o aumento significativo da imigração. Temos dois perfis principais: os alunos que não falam português, e os que vêm dos PALOP ou do Brasil. Os primeiros, mesmo após um ano, ano e meio, em Portugal, fazem exames de Português como língua não materna, mas enfrentam o mesmo exame de Matemática. Já os segundos chegam muitas vezes em janeiro ou fevereiro e são integrados no nosso sistema no ano letivo seguinte, o que dificulta a recuperação das aprendizagens. Isso reflete-se nos resultados, especialmente no final do terceiro ciclo”, defende o presidente do Conselho das Escolas.

António Castel-Branco defende ainda que é natural haver maiores taxas de retenção nos anos de fim de ciclo — 4.º, 6.º e 9.º anos: “Há aprendizagens essenciais e competências que os alunos têm de adquirir. Os anos finais de ciclo são momentos de avaliação dessas competências, por isso é aí que se concentram mais retenções. Nos anos intermédios, só se verifica retenção quando há uma grande incapacidade de recuperação."

Além destes dois fatores, aponta ainda a falta de professores que pode pôr em causa a ajuda que as escolas prestam aos estudantes que precisam de recuperar de perdas de aprendizagem. "Até os mecanismos de apoio estão em risco devido à falta de professores, sobretudo nas regiões de Lisboa, Vale do Tejo e Algarve”, conclui o presidente do Conselho das Escolas, órgão consultivo do Ministério da Educação.

De acordo com os dados citados pelo JN, o 9.º ano registou a maior subida na taxa de retenção. Em 2015, a taxa era de 10,7%, tendo descido de forma contínua até atingir 2,2% em 2020. Desde então, tem vindo a aumentar, fixando-se nos 6,9% em 2024.

No 6.º ano, a tendência de subida começou em 2021, quando a taxa era de 2,3%, atingindo 4,2% em 2024. No 5.º ano, a taxa subiu de 2,5% em 2020 para 3,5%. Já no 2.º ano, passou de 3,2% para 4% no mesmo período.