Câmara de Mangualde pede esclarecimentos sobre quebra no abastecimento de água

A Estação de Tratamento de Água (ETA) da Barragem de Fagilde distribui água para quatro concelhos: Viseu (com uma cora de 70%), Penalva do Castelo (3%); Mangualde (11,5%) e Nelas (15,5%).

O autarca socialista acrescentou que desde o dia 16 de junho houve dias em que Mangualde recebeu "7.000 m3, 6.800 m3, 7.100m3 em vez dos habituais 7.500 m3" e, por isso, no dia 04 foi enviado aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu, um pedido de esclarecimento.

A falta de água em Nelas agravou-se esta semana com a manutenção e higienização da ETA de Fagilde entre as 06h00 e as 13h00 dos dias 30 de junho e 02 de julho, e está programada uma terceira para segunda-feira.

"Mais as horas necessárias para o sistema reiniciar", disse à agência Lusa o presidente do município de Nelas, Joaquim Amaral.

"Mangualde não teve falhas, porque nós temos uma captação de água bruta para a zona empresarial e recorrermos a essa captação para a tratar para consumo", justificou Marco Almeida.

Essas manutenções, disse o autarca, acontecem de três em três meses, mas "podiam ter sido antecipadas tendo em conta a elevada temperatura" e, continuou Marco Almeida", "não teria acontecido esta rutura se não tivesse havido uma diminuição na quantidade abastecida".

"Nas manutenções anteriores não houve rutura, porque tínhamos reserva. Agora, se a quantidade diminuiu num dia 500 m3, noutro 600 m3, noutro 400 m3... pode não parecer muita, mas ao fim de vários dias soma e acaba por ser muita e isso mexeu com as nossas reservas", alertou.