Carneiro considera "inaceitável" resposta do Governo ao fecho de urgências

O novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusa o primeiro-ministro de inação na saúde e exigiu respostas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre o fecho de urgências hospitalares nas regiões de Lisboa e de Setúbal.

Em declarações em Sintra, Carneiro considerou "inaceitável" o que está a acontecer nas urgências, principalmente nos serviços de pediatria, ortopedia e obstetrícia.

"O INEM, o SNS24, as mães, querem saber onde se podem dirigir e não sabem. É inaceitável na resposta pública do Estado que procurar garantir uma resposta a uma área tão vital. Não podemos assistir de ânimo leve ao que se está a passar", afirmou o líder do PS.

"O que falta à ministra da Saúde? Faltam meios humanos, faltam meios financeiros, já se procurou inteirar do que está a faltar para corresponder a uma necessidade urgente?", questionou.

Carneiro fala em "dias e semanas sem uma resposta condigna" na Península de Setúbal e questiona o Governo sobre "a notícia da parte do Governo de que ia colocar quatro meios aéreos em apoio da emergência hospitalar, quatro helicópteros".

"Soubemos, neste fim de semana, que apenas um desses helicópteros estará a operar. A pergunta é por que razão esses quatro meios aéreos que viriam em reforço da emergência hospitalar não estão a responder às necessidades da emergência hospitalar e continuamos a assistir a este quadro lamentável e triste de vermos as mães a perderem os seus bebés por falta de resposta condigna", disse. .

A falar durante a apresentação da candidatura de Ana Mendes Godinho à autarquia de Sintra, José Luis Carneiro anunciou que o novo hospital que foi pago pela autarquia socialista vai ser inaugurado no próximo dia 14.