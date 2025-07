Doente esperou mais de cinco horas para ser transferido da Covilhã para Coimbra

Um homem de 49 anos demorrou este sábado mais de cinco horas a ser transferido do Hospital da Covilhã para Coimbra, depois de sofrer um traumatismo craniano grave num acidente de trotinete.

Segundo a SIC Notícias, o acidente aconteceu ao final da tarde de sábado e os bombeiros chegaram ao local, na vila de Paul, poucos minutos depois, e transportaram-no para o Hospital da Covilhã.

Devido aos ferimentos, e necessitando de um serviço de neurocirurgia, foi pedida a transferência para o Hospital de Coimbra, com os contactos a iniciarem-se por volta das 20 horas.

A transferência só podia ser feita pelo único helicóptero em serviço em todo o país. O helicóptero da Força Aérea, um EH101 Merlin, partiu da base militar do Montijo, mas não pôde aterrar na Covilhã por ser demasiado grande. A opção mais próxima foi o aeródromo de Castelo Branco, sendo acionada uma ambulância de emergência com uma equipa médica do hospital que fez o transporte da vítima.

Entre a transferência da Covilhã até à entrada nas urgências em Coimbra passaram cerca de cinco horas e, pelo meio, o doente conheceu seis equipas médicas diferentes.

O helicóptero da Força Aérea é uma solução temporária, numa altura em que o contrato assinado entre a Gulf Med e o Estado, precisa de um visto do Tribunal de Contas para entrar em vigor.

Caso o contrato fosse em frente, o helicóptero do INEM a ativar seria o de Viseu e o transporte desde a Covilhã até Coimbra faria-se em cerca de uma hora e meia. A SIC indica ainda que o doente foi admitido nos cuidados intensivos do hospital de Coimbra pelas 8 horas da manhã onde permanece internado em estado grave.