​Doze incêndios ativos no país mobilizam mais de 230 bombeiros

Mais de 230 bombeiros e cinco meios aéreos estão, este domingo, a combater 12 incêndios ativos em território nacional. O fogo que mobiliza mais meios lavra em Esqueiros, Vila Verde, no distrito de Braga, onde 67 operacionais e dois helicópteros estão destacados para travar as chamas na região do Cávado.

Outro foco está a lavrar em Carreiras, Ponte de Lima, com 40 bombeiros no terreno, apoiados também por dois meios aéreos.