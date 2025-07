Fogo em Idanha-a-Nova dominado. Mobilizou oito meios aéreos e mais de 170 operacionais

O incêndio em mato na zona de Vale de Covado e São Miguel de Acha, concelho de Idanha-a-Nova, foi dado como dominado às 20:04, mobilizando meios aéreos e mais de 170 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do comando sub-regional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta ocorreu às 17:22, na zona de Vale de Covado, freguesia de Oledo, e São Miguel de Acha, Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e pelas 21:15 o sinistro encontrava-se "em conclusão".

Com o cair da noite, desmobilizaram os oito meios aéreos que ao final da tarde ajudaram a combater as chamas, prosseguindo os trabalhos com 173 operacionais, apoiados por 52 viaturas.

As chamas não ameaçaram habitações, nem afetaram vias de circulação, e a fonte regional da ANEPC acrescentou que parte dos meios "vão ficar durante a noite a fazer trabalhos de rescaldo e consolidação de pontos quentes".