Homem constituído arguido por ter na sua posse 18 armas ilegais em Valença

Um homem foi constituído arguido por ter na sua posse 18 armas sem qualquer tipo de registo ou documentação em Valença, no distrito de Viana do Castelo, avançou a GNR.

Em comunicado, a GNR referiu que o homem, de 47 anos, além da posse das armas ilegais, não tem licença de uso e porte de arma.

Os militares, no seguimento de uma denúncia por posse ilegal de arma, realizaram duas buscas, uma à casa e outra ao carro, tendo apreendido 12 espingardas de ar comprimido com mira telescópica, quatro pistolas de ar comprimido com laser indicador, uma arma branca de abertura automática e uma arma branca.

Além disto, a GNR apreendeu ainda três mini-botijas de gás para as pistolas e uma caixa de alvos.

Depois de ter sido constituído arguido na quinta-feira, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valença.