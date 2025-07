Hospital de Évora com constrangimentos no Serviço de Urgência Polivalente

A urgência polivalente do hospital de Évora vai ter limitações na admissão de utentes, na especialidade de Medicina Interna, a partir das 20h00 deste domingo, por a equipa clínica estar incompleta, anunciou a unidade local de saúde.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) informou que o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), na especialidade de Medicina Interna, apenas vai admitir "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, outros médicos ou SNS 24", a partir das 20h00 deste domingo e até às 08h00 de segunda-feira.