Mais de 100 operacionais combatem fogo em Ponte de Lima

Mais de 100 operacionais combatiam hoje ao final da tarde um incêndio com três frentes em Vitorino dos Piães, em Ponte de Lima, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho.

O alerta foi dado às 13:36 e devido à força do vento foi necessário, ao longo da tarde, reforçar os meios no terreno que, pelas 19:15, totalizavam 103 operacionais, 30 viaturas e seis meios aéreos, acrescentou a fonte.

Questionado pela Lusa se havia habitações em perigo, a fonte disse tratar-se de uma zona rural, com habitações dispersas, revelando que uma casa devoluta ardeu durante a tarde.

A mesma fonte disse que até agora não se registaram feridos.