​Ministério da Educação define novas regras para colocar mais professores de carreira nas escolas

"Eliminar as situações de alunos sem aulas”, garante o Ministério da Educação, em comunicado enviado à Renascença. O gabinete do ministro Fernando Alexandre quer colocar mais professores de carreira nas escolas já no próximo ano letivo. Para isso, vai aplicar novas regras à mobilidade estatutária, com o objetivo de reduzir em 35% o número de docentes destacados para fora das escolas.

O Ministério da Educação vai reduzir em 35% as mobilidades estatutárias no próximo ano letivo, no âmbito do plano + Aulas + Sucesso 2.0, a apresentar em breve. O objetivo é garantir "o regresso às escolas públicas de centenas de professores no próximo ano letivo".