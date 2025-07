Movimento Democrático de Mulheres pede fim da pré-triagem através do SNS Grávida

Em concreto, o MDM referia-se ao caso recente de uma mulher do Barreiro que perdeu bebé depois de ter sido encaminhada para o hospital de Cascais, mas sublinha também a "degradação grave e continuada" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em particular dos serviços de urgência de obstetrícia.

A urgência encontrava-se encerrada. De acordo com (...)

O movimento defende também o reforço dos recursos humanos e materiais nas maternidades e blocos de partos, a valorização das carreiras e salários dos profissionais, o aumento do número de vagas e processos de contratação mas céleres nas especialidades de ginecologia/obstetrícia, anestesia, psicologia e pediatria, bem como o alargamento da cobertura de neonatologia a mais regiões do país.

Referindo a falta de profissionais, o cumprimento de horas extraordinárias além do legal e a falta de equipamentos e instalações adequadas, o movimento alerta que "nenhum serviço resiste a este cenário de desinvestimento e desgaste" e atribui responsabilidades ao executivo, a quem acusa de desprezar os direitos das mulheres grávidas ao acesso à saúde.

Fase-piloto terminou. Médico responsável do Plano (...)

"Exigimos que o SNS tenha os meios necessários para garantir a segurança das mulheres e evitar desfechos trágicos que são, em muitos casos, evitáveis", sublinha o comunicado.

A propósito do caso da grávida do Barreiro que perdeu bebé depois de ter sido encaminhada para o hospital de Cascais, a ministra da Saúde garantiu, na sexta-feira, que "não houve uma deficiência" no atendimento.

"Não houve uma deficiência nem no atendimento, nem na classificação, nem no encaminhamento e nem na chegada ao local, que era, de facto, o hospital que tinha, naquele momento, as condições de cuidados perinatais diferenciados, ou seja, neonatologia", afirmou Ana Paula Martins.