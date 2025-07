Nelas recorre a camiões de bombeiros para abastecimento de água

O concelho de Nelas está a ser abastecido de água através de camiões de bombeiros e assim continuará até à próxima quinta-feira, disse à agência Lusa o presidente do Município, Joaquim Amaral.

O concelho de Nelas, no distrito de Viseu, está a ser abastecido por 12 veículos de corporações de bombeiros voluntários do concelho e da região para "colmatar a falta de abastecimento de água e ajudar nas reservas feitas" pelo Município.

"Tivemos de recorrer a este sistema alternativo, porque na segunda-feira, dia 30 houve um corte de água de sete horas para manutenção e higienização da ETA [Estação de Tratamento de Água] de Fagilde. No dia 02 de julho voltou a haver corte e está programado outro para dia 07", justificou.

Joaquim Amaral adiantou que solicitou que a manutenção e higienização agendada para esta segunda-feira fosse adiada "para não causar mais transtorno, mas a resposta obtida é que "tecnicamente não é possível" adiar.

O concelho de Nelas é abastecido pela barragem de Fagilde, que também distribui água aos concelhos de Viseu, Penalva do Castelo e Mangualde. Mangualde é recetor de água e distribuidor, uma vez que Nelas recebe água por Mangualde.

"A barragem pode estar com muita água, mas como é sabido, não tem capacidade de armazenamento e por isso é que já está projetada outra barragem. A ETA só consegue tratar 26.500 metros cúbicos (m3) de água e Nelas recebe em média 4.100 m3", especificou.

Com a paragem de sete horas no dia 30 de junho e outras tantas no dia 2 de julho, continuou o autarca, "mais as horas necessárias para reiniciar todo o sistema, a população de Nelas, que não tem alternativa no abastecimento, ficou sem água".

"Com as altas temperaturas que se têm feito sentir, os consumos tiveram um aumento enorme que, associado ao corte no sistema para manutenção", acentuou o desequilíbrio no abastecimento, justificou.

A situação levou o presidente de Nelas a ativar o Plano de Contingência e o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil para que fosse "possível recorrer aos apoios e colaborações de situação de emergência com a colaboração de diversas corporações" de bombeiros.

"Os trabalhos de abastecimento ao reservatório e aos depósitos vão continuar, pelo menos, até à próxima quinta-feira. Desta feita com recurso à contratualização do Serviços com os Bombeiros Voluntários que estiveram presentes no âmbito da proteção civil, num total de 12 veículos, que permitem a adução de cerca de 1.250m3/dia", contabilizou o autarca.

A Câmara de Nelas contratualizou com os Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e Nelas, Tondela, Cabanas de Viriato (Carregal do Sal); com Seia (distrito da Guarda) e Lagares da Beira e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra).

O presidente Joaquim Amaral esclareceu que "ao contrário do que dizem, o Município de Nelas não tem qualquer dívida para com os outros municípios ou mesmo o sistema de abastecimento" que é o Serviço Municipal de Água e Saneamento (SMAS) de Viseu.

O autarca social-demcorata lamentou "todos os constrangimentos e transtornos causados" aos munícipes, a quem pediu "uma utilização moderada e consciente da água".