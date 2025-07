Quase 30 concelhos em risco máximo de incêndio (sobretudo no Interior)

Quase 30 concelhos, sobretudo localizados nos distritos de Castelo Branco e Portalegre, mas também em Viseu, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A maioria dos concelhos dos 18 distritos do continente apresenta risco muito elevado ou elevado. Apenas Esposende (Braga) e Olhão (Faro) estão fora de qualquer nível de risco.

O IPMA prevê que o perigo de incêndio rural se mantenha elevado nos próximos dias, em especial no interior Norte e Centro. A classificação de risco tem cinco níveis — de reduzido a máximo — e baseia-se em dados como a temperatura do ar, humidade relativa, vento e precipitação nas últimas 24 horas.

Devido à persistência de temperaturas elevadas, os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18h de terça-feira.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com aumento de nebulosidade no litoral Centro a partir do fim da tarde. O vento será forte no litoral oeste e nas terras altas. As temperaturas mínimas variam entre os 16 °C (em Viana do Castelo) e os 21 °C (em Portalegre), enquanto as máximas vão dos 23 °C (em Aveiro) até aos 39 °C (em Évora e Beja).