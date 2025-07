Antigos altos-comissários para as Migrações pedem reagrupamento familiar de imigrantes

"Famílias reunidas contribuem para maior estabilidade emocional, empenho laboral, sucesso escolar dos filhos e participação cívica, com benefícios concretos para a sociedade de acolhimento" e a "separação familiar" alimenta "a exclusão social, o trabalho informal e a marginalização intergeracional, com custos humanos, económicos e sociais elevados", pode ler-se na nota.

O grupo defende o reconhecimento do "direito ao reagrupamento como política de integração e inclusão essencial", com o seu "enquadramento no Plano Estratégico Nacional para a Integração e Inclusão e nos Planos Municipais, com medidas de acompanhamento próprias".

O atual governo impôs um período de dois anos após a obtenção de um visto de residência válido para requerer o reagrupamento familiar de não menores a cargo o que, na prática, adia a onda de pedidos relacionada com a imigração recente, sujeitando quem chega aos novos prazos para aquisição de nacionalidade, discutidos no Parlamento.

O reagrupamento familiar é "uma medida que beneficia os imigrantes, fortalece as comunidades e serve o interesse estratégico de Portugal e responde à proteção dos direitos humanos como um princípio basilar do regime democrático", defendem.

O grupo de trabalho "Consenso Imigração", que integra todos os antigos altos-comissários para as Migrações, defendeu hoje o reagrupamento familiar, condicionado pelo Governo, como medida de integração de imigrantes que corresponde ao "interesse estratégico" do país.

Citando dados oficiais, os autores referem que "a morosidade nos processos (meses ou anos) compromete os objetivos de integração e inclusão e alimenta a frustração, angústia e desconfiança institucional, que podem contribuir para a opção por fluxos migratórios irregulares, com maiores riscos para os próprios e para o Estado português".

Além disso, tendo em conta as "quebras demográficas acentuadas de Portugal, que o tornam hoje um dos países mais envelhecido do mundo, a possibilidade de acolhermos famílias com crianças, ou famílias em idade fértil e ativa que tenham filhos no país, representa um contributo positivo imediato para a demografia do país", pode também ler-se.

A lei existente deve ser cumprida, defendem, procurando "garantir o direito ao reagrupamento para cônjuges, ascendentes, dependentes e familiares em situações de vulnerabilidade reconhecida", procurando articular as medidas com "políticas de integração e inclusão locais", com "programas de apoio psicossocial para crianças e jovens reunidos com familiares após longos períodos de separação".

Em paralelo, os signatários defendem um combate mais forte à desinformação sobre esta matéria, divulgando "estudos, dados e histórias reais sobre os impactos positivos do reagrupamento familiar na comunidade", promovendo "campanhas públicas" sobre "integração e inclusão bem-sucedidas, à estabilidade económica e ao bem-estar comum", além de "combater qualquer forma de abuso ou fraude na utilização indevida".

"Ajustar os serviços de Educação e Saúde em linha com as dinâmicas populacionais", com "configurações dinâmicas dos perfis populacionais em diferentes regiões e municípios" deve ser uma das prioridades da Administração Pública.

Criado em meados de junho, este grupo inclui quatro antigos alto comissários, a ex-secretária de Estado Catarina Marcelino, as investigadoras Lucinda Fonseca e Catarina Reis Oliveira e os dirigentes associativos Eugénia Quaresma e Paulo Mendes.