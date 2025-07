Autarca da Covilhã responsabiliza Governo por demora na transferência de doente

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, responsabiliza o Governo no caso do doente com um traumatismo craniano grave que demorou cerca de cinco horas a ser transferido para Coimbra.

O autarca socialista acusa o executivo de não ter tratado atempadamente do concurso para a contratação de helicópteros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O presidente da Câmara da Covilhã lamenta o que apelida de "passa-culpas" no caso ocorrido no passado sábado. Insiste que este caso deve ter consequências e assegurar que este tipo situações não volta a acontecer.

Quem é responsável pela demora na transferência do doente?

Na minha humilde opinião, a culpa é do Governo da República, porque sabe que estes processos são muito morosos, são complicados, são difíceis e, portanto, deviam ter começado mais cedo o procedimento concursal. Neste momento, ainda estamos a aguardar a certificação dos helicópteros e dos pilotos.