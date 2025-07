Calor. Quatro dias de temperaturas muito elevadas fazem 227 mortes em excesso

Mortalidade em excesso. Durante a onda de calor, aumentou significativamente o número de óbitos relativamente aos mesmo dias do ano passado.

Houve 227 mortes em excesso em apenas quatro dias de temperaturas muito elevadas.

São dados do Portal da Vigilância da Mortalidade da Direção Geral da Saúde, que dão conta que, entre 30 de junho e 3 de julho, morreram 1330 pessoas em Portugal.

No ano passado, no mesmo período, tinham falecido 1.199. São mais 131 mortes - em quatro dias em que as temperaturas foram anormalmente elevadas para esta época do ano - com locais do país a ultrapassar os 40 graus.

A diferença é ainda mais significativa se compararmos o número total de mortes com o número expectável de óbitos para o mesmo período. Dados citados pelo Correio da Manhã, verificáveis no Portal da Mortalidade da DGS, entre 30 de junho e 3 de julho, verificaram-se 227 óbitos a mais do que o esperado para esta época do ano - tendo em conta a linha base da mortalidade para os quatro dias, definida a partir dos dados da mortalidade entre janeiro de 2007 e finais de outubro de 2024. Era expectável que o número de óbitos se fixasse em 1.103. Na realidade foram 1.330.

O dia em que esta diferença foi mais significativa foi 30 de junho, com mais 32% de mortes a mais do que o expectável.