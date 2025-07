​CGTP acusa Governo de ataque aos direitos laborais e à Segurança Social

A CGTP acusa o Governo de estar a conduzir um autêntico “assalto aos direitos laborais” com o novo pacote de medidas para a área do trabalho. Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, em Lisboa, o secretário-geral da Intersindical, Tiago Oliveira, denunciou um plano legislativo que, segundo afirma, visa enfraquecer os vínculos laborais, reduzir o poder de compra, desregular os horários e desvalorizar as condições de trabalho em Portugal.

Tiago Oliveira acredita que o Governo se escuda num “argumento velho, estafado e falacioso” de que a legislação laboral é demasiado rígida.

Para o líder da CGTP, essa narrativa serve de justificação para um pacote legislativo que representa, nas suas palavras, “um ataque articulado” e não apenas um conjunto avulso de medidas. O objetivo, acusa, é promover uma maior individualização nas relações laborais, em prejuízo da contratação coletiva e da segurança dos trabalhadores. Esta política, diz, só contribui para o agravamento da exploração, da precariedade e das desigualdades no país.

"Governo quer pôr em causa o direito à greve"



Outro ponto fortemente criticado pela CGTP prende-se com o direito à greve. A central sindical denuncia que o Governo pretende alterar este direito fundamental, previsto na Constituição da República, com o objetivo claro de limitar a capacidade reivindicativa dos trabalhadores. “O Governo quer pôr em causa o direito à greve para tentar fragilizar a resistência dos trabalhadores face às ofensivas patronais”, alertou Tiago Oliveira, sublinhando que se trata de uma tentativa de reduzir ainda mais os salários reais e de condicionar as formas legítimas de luta por melhores condições de vida.