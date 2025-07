Dois reclusos fugiram da prisão de Alcoentre

Dois reclusos fugiram do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho da Azambuja, distrito de Lisboa, avançou esta segunda-feira a CMTV e confirmou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A fuga aconteceu pelas 18h20 desta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os fugitivos, de nacionalidade portuguesa, têm 37 e 44 anos. Foram condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo em penas de 5 anos e 8 meses e de 4 anos e 9 meses, referiu DGRSP, em comunicado.

A situação já foi reportada às forças de segurança e ao Ministério Público.



"Internamente irá proceder-se a um processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção coordenado por magistrado do Ministério Público tendo em vista apurar as circunstâncias da ocorrência", adianta os Serviços Prisionais.



Os reclusos terão usado uma corda para escapar da Ala B do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, noticiou a CMTV.

A fuga aconteceu numa zona com uma torre de vigilância desativada, devido à falta de guardas prisionais. As câmaras de vídeovigilância também não estariam a funcionar.

Na altura, não havia guardas no pátio.

A fuga teve lugar um dia depois de uma tentativa de intrusão na Prisão de Alcoentre, para lançar telemóveis para o interior da cadeia, também registada esta segunda-feira.

Alcoentre fica próximo da prisão de Vale de Judeus, onde a 7 de setembro do ano passado cinco reclusos perigosos conseguiram fugir. Todo os criminosos acabaram por ser recapturados meses mais tarde. Quatro já estavam fora do país.

Alcoentre tem capacidade para mais de 600 reclusos e é considerada uma prisão de alta segurança.

Foi inaugurada há quase 80 anos, em janeiro de 1944. Com uma área de 650 hectares, tinha como objetivo ser uma colónia penal em regime de trabalho agrícola.

De acordo com a DGRSP, atualmente o Estabelecimento Prisional de Alcoentre está dividido em três áreas: bloco central, pavilhão complementar e pavilhões para reclusos em regime aberto.

"Fartos e cansados de ver a nossa imagem e o nosso nome na lama"

O presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, aponta o dedo à gestão da cadeia e diz à Renascença que a classe tem o seu nome "na lama".

“Nós tivemos um portão que esteve avariado durante 45 dias e toda a gente desvalorizou. Depois tivemos um arremesso de telemóveis, ontem [domingo] para a cadeia e que, felizmente, porque aquela torre estava ativa, foi intercetado. E, hoje, a mesma torre não estava ativa e foi por onde fugiram aos presos", relata à Renascença.

"É um problema da gestão interna. A Direção Geral é que terá de se pronunciar sobre esse assunto porque é uma gestão interna da cadeia”, diz.

O responsável do sindicato pediu a entrega da segurança das cadeias à Guarda prisional. "É o que pedimos desde setembro porque já estamos fartos e cansados de ver a nossa imagem e o nosso nome na lama por inércia de quem devia dirigir os estabelecimentos."

Frederico Morais diz ainda que o Governo tem em mãos dados essenciais que permitem evitar situações destas.

“O secretário de Estado e Adjunto da Justiça, que foi o responsável pela auditoria às cadeias portuguesas, tem a responsabilidade de aplicar aquilo que viu no terreno das falhas do sistema. Se tivéssemos já aplicado isso tudo, hoje não havia esta fuga porque havia a noção de que a quebra de segurança é muito grande naquela cadeia. Eles treparam com uma corda e fugiram, mas há aqui um pormenor interessante. É que um dos presos, o açoriano, veio para o Continente por tentar a fuga em Ponta Delgada. Não tinham que estar em alta numa cadeia semiaberta."

[notícia atualizada às 00h52 com declarações do presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional]