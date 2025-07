Escola evacuada devido a incêndio em Moreira da Maia

A Escola Básica da Bajouca, na freguesia de Moreira da Maia, concelho da Maia, foi evacuada esta segunda-feira à tarde devido a um incêndio numa zona de mato nas proximidades, disse à Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil (CDOS) da Área Metropolitana do Porto.

Segundo a mesma fonte, o incêndio obrigou a que fossem retirados do edifício dois adultos e 15 crianças.

Não há registo de que haja mais habitações ou outros edifícios em perigo.

De acordo com o CDOS do Porto, o incêndio encontra-se ativo, mas a "evoluir favoravelmente".

O alerta foi dado por volta das 15h14 e estão a combater as chamas 73 operacionais, apoiados por 19 meios terrestres e um meio aéreo.

No local encontram-se os Bombeiros de Moreira da Maia, Vila do Conde, Matosinhos-Leça, Trofa, Ermesinde, S. Mamede de Infesta, Coimbrões, Portuenses, Leça do Balio, Pedrouços e ainda a GNR.