"Gastam a vaga que podia ser de outra pessoa". Presidente da AIMA lamenta falta de comparência a agendamentos

O presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar, lamentou esta segunda-feira que haja uma percentagem significativa de falta de comparência aos agendamentos para atendimento na agência, quando a principal queixa é a dificuldade de os conseguir.

"Em 2024, só relativamente aos dados da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), tivemos 15% de ausência aos agendamentos marcados", disse Pedro Portugal Gaspar, durante a cerimónia de inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

O responsável lembrou que "a primeira razão de queixa do utente é a dificuldade no agendamento", não obstante os esforços feitos para melhorar essa situação, que permitiram passar de mil agendamentos por dia para mais de seis mil.

Segundo Pedro Portugal Gaspar, as faltas de comparência levam a uma situação injusta, porque "há pessoas que estão à procura de agendamento e outras que têm agendamento marcado e não comparecem".