Gestão florestal. ICNF incentiva limpeza de terrenos com apoios até 800 euros por hectare

António

07 jul, 2025 Porto 09:01

Mesmo a medida sendo só para seis mil e quinhentos hectares, é um bom caminho. Seria possível, com recursos nacionais humanos e produtivos (universidades e unidades no ramo das metalomecanicas) duplicar essa área com a mesma verba tendo sempre como meta acidentes de trabalho zero. Mas isto vindo do poder político é só para oportunistas, esquemas bem pensados, grupos no lado de lá e de cá que trabalham em conjunto, esquemas dos concursos que abrem num determinado dia a uma determinada hora e que depois de fechados não mais saem resultados ( investigadores) nem quantos concorreram. Só uma boa dose de ingenuidade, acreditar na competência, pode levar a acreditar na boa fé da medida, isto (PIGEs?) não é a Alemanha nem Israel, tudo tem esquemas, são aprovados porque é reconhecido mérito ao esquema. (Mais um concurso do cronómetro inglês). Vou esperar sentado ser chamado de mentiroso (que me alegraria naturalmente).