Gestão florestal. ICNF incentiva limpeza de terrenos com apoios até 800 euros por hectare

O Instituto para a Conservação da Natureza (ICNF) está a financiar a limpeza de terrenos florestais privados, através do programa “Floresta Ativa”, para evitar fogos.

“Com esta intervenção, é mais fácil reduzir o risco de incêndio”, sublinha à Renascença Paulo Salsa, vice-presidente do ICNF.

A iniciativa vai apoiar financeiramente os proprietários na gestão e limpeza dos seus terrenos, especialmente em zonas onde o abandono e a fragmentação das propriedades são mais acentuados.

O programa concede 650 euros por hectare de intervenção para proprietários que se candidatem individualmente, podendo chegar aos 800 euros por hectare nas candidaturas coletivas.

O vice-presidente do ICNF considera que são montantes que “mitigam muito e ajudam muito naquilo que é uma queixa recorrente de que não há dinheiro para fazer este tipo de limpezas”.

“O valor de 650 euros é muito adequado para o tipo de operações que estamos a realizar. Quando se majora para 800 euros, podemos aumentar a escala de intervenção e, portanto, ainda é muito mais significativo o valor do apoio”

Processo simples e transparente

As candidaturas, abertas até às 18h00 de dia 1 de agosto, podem ser feitas através do site do ICNF e o único dado exigido ao proprietário é o número do Balcão Único do Prédio (BUPi), que identifica, delimita e regista as propriedades.