PJ detém dois estrangeiros por esquema que envolvia canábis medicinal

A Polícia Judiciária anunciou, esta segunda-feira, a detenção de dois cidadãos estrangeiros, em Mação, distrito de Santarém.

Em causa, um alegado esquema criminoso que procedia à "aquisição de várias empresas farmacêuticas", infiltrava "diversas sociedades comerciais licenciadas para o comércio por grosso, importação e exportação de canábis medicinal" e alegadamente desviou "vários milhares de quilos de canábis" para "mercados ilícitos", na Europa e África, "utilizando documentação e certificados falsos".

Depois de ouvidos em tribunal, após uma operação que foi batizada de "Ortiga", ambos ficaram em liberdade.

Dois mil quilos de canábis foram apreendidos, assegura a Polícia Judiciária, em comunicado.

"A investigação iniciou-se no princípio deste mês, no âmbito da cooperação policial e em estreita colaboração e articulação com o INFARMED, tendo sido possível dar seguimento a uma investigação de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de canábis em vários mercados europeus e africanos", é dito.

As investigações prosseguem, assegura a PJ.