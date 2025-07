Plutónio nega agressão a militar da GNR: "Não corresponde de todo à verdade"

O rapper português Plutónio reagiu este domingo às notícias de que foi detido na passada sexta-feira, negando que está em causa a agressão a um militar da GNR, como a Renascença já tinha apurado.

Numa publicação nas redes sociais, Hugo Colaço confirma que foi notificado pela PSP e que está em liberdade, referindo que o incidente "se trata de uma infração de natureza menor". O rapper critica ainda órgãos de comunicação social por "disseminarem uma notícia especulativa, difamatória e que não corresponde de todo à verdade".

"Como sempre, prefiro ser reservado em relação à minha vida privada, e é triste ser forçado a ter que me pronunciar sobre isto publicamente", escreveu Plutónio.

O rapper refere ainda que "a única coisa" que tem em comum com o caso noticiado é de que aconteceu no bairro onde cresceu, o Bairro da Cruz Vermelha. "As pessoas envolvidas já foram julgadas condenadas e inclusive já cumpriram pena por isso", acrescentou.