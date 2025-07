Polémica. Força Aérea diz que demorou 2 horas e 15 minutos a transferir doente para Coimbra

A Força Aérea nega lentidão na resposta ao caso de um homem que foi transferido no sábado do Hospital da Covilhã para Coimbra, com um traumatismo craniano grave após uma queda de trotinete.

O Ministério da Defesa refere, em comunicado, que o helicóptero um EH101 Merlin destacado do Montijo ainda esperou pelo doente no aeródromo de Castelo Branco. O aparelho não aterrou na Covilhã por ser demasiado grande.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Desde que o helicóptero descolou do Montijo até que entregou o doente em Coimbra decorreram 02:15 [horas] com tempo de espera do doente incluído”, indica o comunicado.

O helicóptero da Força Aérea descolou do Montijo às 22h05 e aterrou em Castelo Branco às 23h20.