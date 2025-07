"Recuperar o conceito de sesta". Clínicos propõem mudanças culturais para enfrentar ondas de calor

O presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, Rui Nogueira, considera que só será possível diminuir o impacto do calor excessivo se forem feitas alterações estruturais, mas também culturais.

"Recuperar o conceito de sesta, é uma questão cultural que seria positiva", diz o responsável em declarações à Renascença.

Rui Nogueira reage deste modo à notícia de que durante a onda de calor houve um aumento significativo do número de óbitos:foram 227 mortes em excesso em apenas quatro dias de temperaturas muito elevadas, de acordo com dados do Portal da Vigilância da Mortalidade da Direção Geral da Saúde.

"Temos que pensar em alterações estruturais, principalmente na arquitetura das casas, porque as nossas casas são demasiado quentes no verão e demasiado frias no inverno", considera o médico.

Nogueira aponta ainda "às questões culturais, porque as pessoas não se apercebem como é necessário se defenderem do calor, por exemplo, evitando a exposição durante as horas de calor máximo, durante a tarde".

O clínico critica o aumento do preço dos ares condicionado e ventoinhas. "Porque é que o Estado vai buscar 23% de iva se uma pessoa comprar um ar condicionado ou comprar uma ventoinha?", questiona.

Apesar de defender a redução do iva na compra destes produtos, que ajudam a população a lidar com o calor, Rui Nogueira considera que "ainda assim não é suficiente, porque as pessoas depois podem ter acesso ao ar condicionado ou à ventoinha, mas não ligam porque a energia é cara".

O médico Rui Nogueira afirma que a população idosa deve ter cuidados redobrados com o calor quando os termómetros ultrapassam os 30 graus, uma temperatura " muito fácil de atingir e muito frequente, dias consecutivos".