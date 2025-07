"Sabendo da demora, como é que não foi tomada a decisão de realizar o transporte via terrestre?"

"O diretor-executivo do SNS está um pouco equivocado." Esta é a resposta do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, depois de Álvaro Almeida ter descartado responsabilidades no caso do doente que, no sábado, esperou mais de cinco horas pelo transporte de Covilhã para Coimbra. Álvaro Almeida atribuiu a responsabilidades pelo transporte aéreo de doentes urgentes ao INEM, mas, em declarações à Renascença, Rui Lázaro explica que "a responsabilidade da transferência de um doente de um hospital para o outro é sempre do hospital de origem, ou seja, o hospital de origem deve garantir o transporte e o meio de transporte para o hospital de destino". O dirigente sindical refere que "a maior parte das transferências hospitalares são garantidas pelos hospitais com equipas próprias com recurso a uma ambulância de transporte de doentes". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Rui Lázaro lança "a grande questão" acerca do caso de sábado: "Sabendo da demora da aeronave, como é que não foi tomada a decisão de realizar o transporte via terrestre?" O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considera que "o diretor-executivo, enquanto responsável coordenador das unidades de saúde, deve prestar o esclarecimento porque é que o hospital não tomou essa decisão em prejuízo do doente que teve de aguardar bastante mais tempo para ser transferido e para chegar a um hospital de fim de linha".

SNS remete para INEM responsabilidade na demora A reação do sindicato surge depois de o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde ter, no domingo, remetido para o INEM a responsabilidade no transporte de um doente que, depois da decisão de transferência do Hospital da Covilhã, demorou mais de cinco horas até chegar a Coimbra. "Esta é uma questão que devem colocar ao INEM" (Instituto Nacional de Emergência Médica), afirmou Álvaro Almeida em entrevista à CNN, quando questionado sobre o paciente que, no sábado, foi transferido do Hospital da Covilhã para os Hospitais da Universidade de Coimbra. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) salientou que, à semelhança do que acontece noutros países, existem diferentes níveis de atendimento hospitalar e que, em situações mais complicadas, pode haver a necessidade de transferir os doentes para hospitais mais especializados. Defendendo que "qualquer transferência deve ser feita no mais curto espaço possível", o diretor executivo do SNS negou qualquer responsabilidade neste caso, sublinhando que "a transferência hospitalar não é da competência da direção executiva".