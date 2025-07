Sete distritos com aviso amarelo devido ao calor

Sete distritos estão esta segunda-feira com avisos amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar com aviso estão com aviso desde o início do dia de hoje e até às 18h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e pequena subida da temperatura máxima.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora (km/h), soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral oeste e nas terras altas.

Castelo Branco e Évora serão as cidades mais quentes, com máximas de 38 graus Celsius.