Associação 25 de Abril critica ausência de Governo e parlamento no funeral de Garcia dos Santos

A Associação 25 de Abril manifestou esta terça-feira "enorme repúdio" pela ausência de representantes do Governo ou do parlamento no funeral do general Garcia dos Santos, considerando que pode indiciar "impensáveis mutações" nos valores defendidos pelos militares de Abril.

Em comunicado, a direção da Associação 25 de Abril, presidida por Vasco Lourenço, lembra que, na passada sexta-feira, morreu o general Amadeu Garcia dos Santos, "um dos mais significativos membros desse coletivo único, o Movimento das Forças Armadas (MFA)".

A associação salienta que o MFA "protagonizou essa memorável epopeia de trazer a Portugal a liberdade, a paz, a democracia, o Estado de Direito mais justo, igual e solidário", que, considera, está a "desmoronar-se".

"Dos órgãos de soberania, honra seja feita ao Presidente da República, que esteve presente no velório e no funeral desse Capitão de Abril, que até chegou a general. De resto, a que assistimos? Do Governo ou da Assembleia da República, tudo se resumiu à apresentação de condolências à família pelo chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional", critica.